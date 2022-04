Café waar Stromae clip van doorbraakhit ‘Alors on danse’ opnam is klaar voor de sloop: “Hij was zo gecharmeerd dat hij ook nadien geregeld over de vloer kwam”

DrogenbosHet cafeetje waar in 2010 een toen nog onbekende Stromae de clip voor zijn doorbraakhit ‘Alors on danse’ opnam wordt deze week gesloopt. Oud Drogenbos wijkt voor een nieuw woonproject. Het volkscafé stond al een hele tijd leeg en was daardoor compleet vervallen. De zaal achter het café is intussen al afgebroken.

Op 15 december 2010 wordt in Oud Drogenbos Belgische muziekgeschiedenis geschreven. Stromae - kind van de streek want hij woonde jarenlang in Huizingen - neemt er de videoclip op van ‘Alors on danse’. Twee dagen lang wordt er gefilmd in het volkscafé. Het nummer wordt de grote doorbraakhit voor Stromae en hij verovert meteen de wereld. Zo maken miljoenen kijkers onbewust kennis met het meest pittoreske cafeetje van het dorp.

“We zochten voor de clip een echt volkscafé”, blikt Stromae later terug op de keuze. “Mijn manager woonde toen naast Oud Drogenbos en ik wilde zelf geen clip draaien in een hippe club. Door de video in Oud Drogenbos op te nemen, hebben we veel meer mensen geraakt. De uitbaters waren trouwens heel vriendelijk. Nadien ben ik er zelfs blijven gaan omdat het zo’n rustige plek was.”

Volledig scherm Stromae nam de videoclip van 'Alors on danse' op in café Oud Drogenbos. © RV

Oud Drogenbos was meer dan een eeuw een vaste ontmoetingsplaats voor heel wat inwoners. De lambrisering in het café was pure antiek, de tegelvloer maakte met gemak twee wereldoorlogen mee en aan de muren had een schilder uit Stalle zelfs kunstwerken gehangen om zijn ‘poef’ te betalen.

Brandveiligheid

Enkele jaren na de opnames sloot het café definitief de deuren. De zaak raakte snel in verval. De zaal achteraan kon zelfs al een hele tijd niet meer gebruikt worden wegens problemen met de brandveiligheid. Aangezien investeren in verbouwingen een hopeloze zaak was en de gemeente Drogenbos het gebied tegenover het gemeentehuis wilde verfraaien, werd het café samen met het aanpalend gebouw opgenomen in een nieuw plan.

Een ontwikkelaar is al gestart met de bouw van een nieuw woonproject en nu is een volgende fase aangebroken waarbij Oud Drogenbos tegen de grond gaat. Het café zelf dateert uit het einde van de negentiende eeuw. Oppositieraadslid Steve Roobaert (Go1620) verzette zich destijds hevig tegen de afbraak van de zaak. Volgens hem waren er voldoende elementen om het pand zelfs te laten beschermen. Maar burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) wilde daar niet in mee gaan. “Er groeien zelfs bomen door het dak achteraan”, repliceerde hij. “Aan Oud Drogenbos valt niets meer te beschermen. Dan heb ik liever dat de site heringericht wordt ten voordele van onze inwoners. Anders blijf je achter met een beschermd café dat niet gerenoveerd geraakt.”

Volledig scherm Achter het café is intussen de zaal van Oud Drogenbos al gesloopt. © Bart Kerckhoven

Vandaag staat Calmeyn nog steeds achter die mening. “We hebben nog nagekeken wat er kon bewaard worden", zegt hij. “Maar de muurschilderingen konden we al niet meer recupereren. De toog is door de eigenaar verkocht. Maar verder bleef er niets meer over dat de moeite was om te behouden.”

Op de site worden intussen al de appartementen gebouwd. Later wordt nog een plein en een park aangelegd en een ondergrondse parking. Op de plek die ooit een toevluchtsoord was voor de stamgasten van Oud Drogenbos komt wel een buurtcentrum zodat de ruimte dus ook in de toekomst een sociale invulling krijgt. Alles moet klaar zijn in 2024. “Ik denk echt wel dat onze inwoners meer baat hebben met wat er in de plaats komt”, zegt Calmeyn. “Naast het buurtcentrum is er ook ruimte voor een crèche en we hopen dat er een medisch huis open kan gaan.”

