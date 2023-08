Jobat Welke factoren bepalen jouw pensioen later? En wie heeft recht op een extra groepsver­ze­ke­ring?

Wil je nu al investeren in je oude dag? Dan zijn er jobs die je een grotere kans bieden om later van een mooi pensioen te genieten. Jobat.be zocht uit welke functies dat zijn en op welk pensioenbedrag je dan (ongeveer) mag rekenen. Ook groepsverzekeringen nemen we onder de loep.