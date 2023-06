Astrid (19) vermist na looptraining in de buurt van Dudenpark, vlak bij stadion van Union

TV STREAMING­TIP. ‘Platonic’: bestaat dat wel, vriend­schap tussen een vrouw en een man?

Wat als... een jeugdvriendschap na jaren plots veel meer lijkt te zijn? Yours truly kan daar een heel bos over opzetten, maar goed: daar zit niemand op te wachten. Op romcomserie ‘Platonic’ daarentegen - met Rose Byrne en Seth Rogen in de hoofdrollen - gelukkig wél.