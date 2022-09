ALDI opent outletwinkel in Drogenbos om overstock weg te krijgen

ALDI maakt gebruik va het leegstaande pand aan de Langestraat 159 in Drogenbos om er de tijdelijke outletwinkel in onder te brengen. De outletwinkel Die bevindt zich op wandelafstand van de ALDI-supermarkt aan de Grote Baan. “Elke dag zal de outletwinkel een nieuwe selectie van allerlei non-foodartikelen uitde ALDI-folder aanbieden tegen een fikse korting”, laat de supermarktketen weten. “Klanten zullen er bijvoorbeeld inlineskates voor kinderen, hangmatten, microgolfovens en zelfs elektrische steps terugvinden aan lagere prijzen.” Onder andere de coronacrisis is één van de redenen van de stockverkoop. “De pandemie bracht enkele uitdagingen met zich mee, zoals een tijdelijk verbod op de verkoop van non-food artikelen, maar ook logistieke moeilijkheden doorheen de gehele keten. ALDI is er desondanks steeds in geslaagd zijn klanten tijdelijke en interessante aanbiedingen te presenteren. Dit heeft er echter toe geleid dat ALDI momenteel overstock heeft voor sommige aanbiedingen.” De outletwinkel in Drogenbos zal van maandag tot zaterdag geopend zijn tussen 8.30 uur en 19 uur en zal tot minstens 15 oktober geopend blijven.