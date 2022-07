Zwarte doos vanaf vandaag verplicht in elke nieuwe auto: dit zijn de gevolgen voor je privacy en veiligheid

“Een alcohol­slot kopen alleen al kost je minstens 2.775 euro”: deze straffen en boetes riskeer je voor dronken­schap achter het stuur

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed, krijgt bovenop een hoge boete steeds vaker psychologische en/of medische proeven opgelegd. En ook het alcoholslot is in opmars: van 2.910 vonnissen in 2019 naar 3.810 in 2020. Stuk voor stuk maatregelen die het lastig maken om je rijbewijs terug te krijgen, horen we van Gunther Bauer, coördinator herstelonderzoeken bij Vias. We geven ook een overzicht van alle maatregelen die je krijgt opgelegd als je bepaalde overtredingen begaat.

