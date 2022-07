Zwarte doos en slimme snelheidsbegrenzer: dit wordt vanaf morgen allemaal verplicht in nieuwe auto’s

Veel moderne auto's zijn al voorzien van tal van veiligheidssystemen die moeten helpen om het aantal verkeersdoden drastisch te laten dalen. En het werkt, want het aantal doden in het verkeer vertoont al jaren een dalende lijn. Maar het moet nog veiliger, vindt de EU en daarom moeten nieuw ontwikkelde auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen vanaf 6 juli voorzien zijn van een groot aantal nieuwe veiligheidssystemen, die vallen onder de noemer Advanced Driver Assistance Systems, oftewel ADAS. Vanaf 7 juli 2024 behoort ADAS tot de verplichte uitrusting van alle voertuigen die op de Europese markt nieuw verkocht worden.

Intelligent Speed Assistent meest controversieel

De meest controversiële is het zogeheten ISA-systeem, oftewel de Intelligent Speed Assistent. Daarbij gaat het om een rijhulpsysteem dat de bestuurder attent maakt op de toegestane maximumsnelheid via systemen als adaptieve cruise control, de navigatie en verkeersborden langs de weg Dit gebeurt door een geluidssignaal en een knipperend symbool op het dashboard, of door middel van een (lichte) remingreep. Het systeem is weliswaar uit te schakelen, maar iedere keer dat de auto wordt gestart, is het weer actief.

Behalve deze ‘snelheidsbegrenzer staan in de EU-Verordening van eind 2019 nog een paar vrij ingrijpende systemen, waarvan de Event Data Recorder (EDR) de meest controversiële is. Het gaat om een gegevensrecorder voor incidenten — oftewel een black box of zwarte doos. Dit systeem, dat overigens al in een aantal nieuwe auto's aanwezig is, bewaart gegevens van enkele seconden voor een ongeval, zoals snelheid, stuurstand en of de lichten van de auto brandden.