Zelfrijdende taxi van Cruise vanaf nu beschikbaar voor publiek in San Francisco: “Dit voelt zo raar”

Microsoft investeert met GM en Honda in zelfrijden­de auto’s

Microsoft gaat flink investeren in autonoom rijdende auto’s. Het Amerikaanse softwarebedrijf steekt samen met autofabrikant General Motors (GM) 2 miljard dollar (1,65 miljard euro) in de start-up Cruise, dat voor het grootste deel al in handen is van GM. Ook autofabrikant Honda doet mee aan de investeringsronde in het bedrijf.

19 januari