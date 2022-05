Wim Oosterlinck geeft een Honda CMX 1100 Rebel weg: ontdek alvast de 5 favoriete motorroutes van Willy in Vlaanderen

Wim Oosterlinck, presentator van de ochtendshow bij Willy, is net 49 geworden en zo een midlifecrisis nabij. En hij trakteert, want één gelukkige luisteraar mag hij blij maken met een stoere, sexy Honda CMX 1100 Rebel dankzij Corona Direct Verzekeringen. Hoe je kunt winnen? Simpel: zet ‘m op Willy vanaf 19 mei. In afwachting van de overhandiging van de sleutel: vijf échte Willy-motorroutes voor een roadtrip in elke Vlaamse provincie.

Oost-Vlaanderen: de Vlaamse Ardennenroute

Voorjaarsklassieker voor de wielrenners ...

... maar voor motards het hele jaar door een zalige route. Je passeert langs enkele van de meest beruchte plekken en kasseistroken uit de Ronde van Vlaanderen, van de Paterberg over de Koppenberg tot de Taaienberg. En halfweg de route kun je genieten van een drankje op een van de terrasjes op de Markt van Oudenaarde.

Afstand: 117 km

Willy’s soundtrack: Bicycle Race (Queen)

Limburg: de Hagelandroute

Bekend voor de bloesems ...

... maar het Hageland, Park Midden-Limburg en Haspengouw hebben zoveel meer te bieden. Volg de lus van Lubbeek naar Herk-de-Stad, Genk, Bilzen (bezoek het Ever Meulen’s Beeldenpark en je staat op het podium van Jazz Bilzen, de moeder van alle Europese muziekfestivals), Borgloon, Landen en weer Lubbeek. Ooit kon je aan de vele kraampjes langs de weg aardbeien en perziken kopen. Een stukje vergane glorie, op enkele ambachtelijke familiebedrijfjes na.

Afstand: 149 km

Willy’s soundtrack: Strawberry Fields Forever (The Beatles)

Antwerpen: de Kempenroute

Voor het betere bochtenwerk ...

... maar ook voor de mooie stukjes natuur is dit een aanrader, met onder meer de Grote Nete in Balen en het Zilvermeer in Mol. Koppel deze route dan aan een rondleiding (op afspraak) in de indrukwekkende Galaxy Studios in Mol, waar al enkele grote namen uit de rockwereld (Rammstein om ze niet te noemen) kwamen opnemen of mixen!

Afstand: 110 km

Willy’s soundtrack: Up Around The Bend (Creedence Clearwater Revival)

West-Vlaanderen: de Kustlijn-Zeelandroute

No way back ...

... want dit is geen lus, maar één langgerekte tocht die begint in Oostende en eindigt in Hellevoetsluis, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Of andersom natuurlijk. Houd onderweg halt in Terneuzen, Cadzand en Vlissingen.

Afstand: 231 km

Willy’s soundtrack: Cold by the Sea (Betty Goes Green) en Les Filles du Bord de Mer (Adamo, gecoverd door Arno)

Vlaams-Brabant: de Pajottenland-Zepposroute

Nostalgische trip ...

... want hier rij je langs een stukje van de Groene Gordel én passeer je de Hertboommolen, ook wel de Zepposmolen genoemd omdat hij in de jaren zestig dienstdeed als het huis van Kapitein Zeppos in de gelijknamige jeugdserie. Nog meer nostalgie vind je in Tollembeek bij het standbeeld van Urbanus samen met zijn bromvlieg Amedee en zijn tweedelige hond Nabuko Donosor.

Afstand: 113 km

Willy’s soundtrack: Ride Like the Wind (Christopher Cross)

Kans maken op z’n Honda CMX 1100 Rebel? Zet ‘m op Willy vanaf 19 mei en lees hier alles over de stuntactie van Willy en Corona Direct Verzekeringen. Met de Kilometerverzekering scheur je bovendien zonder kleerscheuren langs elke route.