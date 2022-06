Wie 90 km/uur rijdt op autosnelweg, kan tot 264 euro per jaar besparen

Eén manier om geld uit te sparen nu de benzineprijzen recordhoogtes halen, is om je voet minder zwaar te maken. Verkeersinstituut Vias berekende dat wie een jaar lang geen 130, maar 90 km/uur op de autosnelweg rijdt, tot 264 euro kan besparen. De berekening geldt voor een gemiddelde afgelegde afstand op de autosnelweg van 1.000 km per maand, meldt Sudinfo.

Vias gaat uit van een gemiddelde afstand van 50 km per werkdag op de autostrade en komt zo op basis van 20 werkdagen uit op 1.000 kilometer per maand. Een bestuurder die die afstand aflegt met een snelheid van 90 km/uur, verbruikt gemiddeld 8 liter minder dan iemand die dat met 120 km/uur doet. Maar vaak bollen bestuurders met een snelheid van 130 km/uur over de Belgische snelwegen. Ze nemen dan niet alleen het risico om geverbaliseerd te worden voor te hoge snelheid, maar stuwen hun verbruik ook nog eens 3 liter de hoogte in ten opzichte van wie een snelheid van 120 km/uur aanhoudt.

Rijden tegen 130 km/uur betekent dus dat je per 1.000 km 11 liter méér verbruikt dan wanneer je zweert bij een snelheid van 90 km/uur. Voor diesel en benzine betaal je vandaag ruim 2 euro per liter, wat de meerkost van die 11 liter brengt op 22 euro per maand of 264 euro op jaarbasis. “De cijfers zijn berekend op een gemiddelde wagen. Afhankelijk van het model kan je misschien wat meer of wat minder besparen”, verduidelijkt Benoît Godart, woordvoerder van Vias, aan Sudinfo.

Wat niet variabel is, is de tijd die je wint of verliest naargelang je snelheid. 90 per uur gaat uiteraard trager dan 130 per uur: op maandbasis verlies je 3 uur en 25 minuten. Het tijdsverschil tussen 90 en 120 per uur bedraagt 2 uur en 47 minuten per maand.

Vias raadt 90 km/uur overigens niet aan als richtsnelheid, omdat ook vrachtwagens met die snelheid rijden. Daarom is het veiliger om minstens 100 km/uur te rijden, aldus het verkeersinstituut.

Godart merkt wel op dat een lagere snelheid weinig uithaalt voor je verbruik als je tegelijkertijd constant zou remmen en optrekken, want dat kost veel energie. Ook de juiste bandenspanning is belangrijk om zo energiezuinig mogelijk te rijden.

Lees ook: