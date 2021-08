Wereldwijde problemen met halfgeleiders: dit zijn de gevolgen voor je auto

Wat tijdens de coronacrisis wel vlot over de toonbank ging, waren computers, tv’s en andere consumentenelektronica, net als medisch materiaal uiteraard. Het waren dan ook deze fabrikanten die hoge bestelorders plaatsten bij de halfgeleiderfabrikanten, daar waar de auto-industrie nog even wachtte met zijn bestellingen. Toen de automarkt in het derde kwartaal van 2020 opnieuw aantrok, leidde dat uiteraard tot bevoorradingproblemen. Zij stonden immers achteraan in de rij. Niet alleen de auto-industrie trouwens, Sony heeft ook problemen om aan de enorme vraag naar zijn Playstation 5 te voldoen, waardoor de schaarse exemplaren op tweedehandssites al aan het dubbele van de vraagprijs van de hand gaan. Een snelle oplossing bestaat niet, want de gemiddelde doorlooptijd voor halfgeleiderfabrieken om de bestellingen aan klanten te leveren bedraagt 26 weken.

Vertragingen in de productie

Die tekorten leiden uiteraard tot problemen in de automobielsector, die volgens het just-in-time principe werkt: de te gebruiken onderdelen van toeleveranciers (bijvoorbeeld ook de zetels) arriveren slechts op het laatste moment in de fabriek. Komen ze niet, dan zorgt dat dus voor vertragingen. Soms zijn bepaalde afwerkingsniveau’s of opties niet beschikbaar, soms moet een hele productielijn tijdelijk gestopt worden.

Bij heel wat autofabrikanten horen we dan ook geluiden over vertragingen. Ford verwacht een daling van de productie met 10 tot 20% en werkt slechts op basisbezetting. Bestellingen voor de Ford Focus lopen hierdoor zo’n maand extra vertraging op. Volkswagen verwacht impact op de voertuigen van zijn MQB-platform (waar onder andere de Golf en de Tiguan op liggen). Nissan en Honda hebben de productie in het Verenigd Koninkrijk even gepauzeerd door leveringsproblemen en Daimler voorspelt – voorzichtig – dat ze het verloren volume van Q1 in de rest van het jaar zullen kunnen compenseren. Enkel Toyota, dat zich van tevoren van een voorraad halfgeleiders voor enkele maanden verzekerde, is ervan overtuigd dat de productie niet zal worden beïnvloed. Ook bij Hyundai-Kia, Polestar en MG lijken problemen nog niet aan de orde. De meeste van deze merken nemen immers de productie van veel van hun componenten in eigen regie. Of hoe het gezegde “wat je zelf doet, doe je beter” plots ook in de auto-industrie lijkt te werken.