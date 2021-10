Wat is de favoriete auto van de Chinezen, Arabieren of Spanjaarden?... Populairste wagens per land in kaart gebracht

HLN DriveWeet jij wat de populairste wagen in pakweg Oezbekistan of Panama is? De website Visual Capitalist zocht het uit en maakte er een gigantische wereldkaart van. HLN Drive merkt dat verschillende autoconstructeurs sterk staan op hun nationale markt, maar dat er ook heel wat verrassingen te bespeuren vallen.

Zo doen Noorwegen en Nederland hun naam als EV-landen bij uitstek alle eer aan. In beide Europese landen staat met de Tesla Model 3 immers een elektrische wagen aan kop. Daarmee zijn het trouwens de enige twee markten waar een elektrische wagen aan de kop staat. Nog een opvallende conclusie: SUV’s worden steeds populairder en staan op nummer 1 in 20 van de 104 onderzochte landen. Maar de klassieke sedan blijft wereldwijd gezien toch het populairst en haalt 25 staten binnen.

Volledig scherm Tesla model 3 © HLN Drive

Als we verder kijken, merken we vooral een soort nationalisme op. In de meeste landen met een eigen autoconstructeur staat een nationaal merk op kop. Peugeot met de 2008 in Frankrijk, Seat met de Leon in Spanje, Fiat met de Panda in Italië, de Ford F150 pick-up in de Verenigde Staten en uiteraard de Volkswagen Golf in Duitsland... zelfs Lada weet de eigen Russische markt in te pakken. In China, met zijn vele constructeurs van elektrische wagens, is het desondanks Volkswagen dat de scepter zwaait met de Lavida, een middelgrote sedan die bij ons niet verkrijgbaar is.

Volledig scherm Fiat Panda © HLN Drive

Onbekend... althans bij ons

Ook in de rest van de wereld zien we enkele modellen die in Europa niet worden verkocht. De Hyundai Accent bijvoorbeeld, populair in Saoedi-Arabië, of de Fiat Egea die in Turkije de verkoopslijstjes aanvoert. Dit model is trouwens een Fiat Tipo met een ander naamplaatje. De Renaultgroep doet hetzelfde trucje in Colombia, maar dan omgekeerd. Het verkoopt er de Dacia Sandero immers als Renault Sandero. En dat werkt, want het model is marktleider in het Zuid-Amerikaanse land.

Voorts zien we ook een aantal totaal onbekende merken opduiken. Wist je dat Iran met Saipa een eigen automerk heeft? De Pride is zelfs het populairste merk in het land. In Indië staat dan weer niet het bij ons ietwat bekende Tata (eigenaar van Jaguar Land Rover) op nummer één, maar Maruti. Dit bedrijf is een joint venture tussen de Indiase staat en autobouwer Suzuki. De Maruti Alto, die koploper is, is dan ook gebaseerd op... de Suzuki Alto, die ook bij ons een tijd te vinden was.

Volledig scherm Volvo XC40 © HLN Drive

Tot slot nog de belangrijkste vraag: wie staat er op nummer 1 in ons land? Heel onverwacht is het niet, maar in 2020 werd de Volkswagen Golf het meest verkocht in ons land. Al is de kans reëel dat hij dit jaar zijn kroontje moet doorgeven, want de Volvo XC40 neemt al enkele maanden de eerste plaats in de ranking in.

Welke wagen is voor jou de nummer één? Ontdek het met deze autotest

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door HLN Drive. HLN Drive is de grootste virtuele autoshowroom van Vlaanderen.