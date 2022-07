Wat gebeurt er met je wagen wanneer die niet meer te herstellen is?

Onze autokenner test de Fiat 500e: “Fijne wagen, maar ondanks het prijskaart­je is en blijft het een stadsau­tootje”

De kleine Fiat 500 is altijd razend populair geweest. En ook de elektrische versie 500e is een van de best verkochte EV's van het moment. Hoe komt dat toch? Onze autokenner Joost Bolle testte of de auto de hype waard is. “Ook deze versie blijft de zinnen prikkelen. Maar van het prijskaartje word ik duizelig”, luidt zijn besluit.

4 juli