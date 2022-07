Wat gebeurt er als je een plug-in hybride leegrijdt? “Geen garantie dat je na waarschuwingsmelding de afrit haalt”

“Betalen lukt niet”: vijf vervelende ervaringen met je elektri­sche wagen in het buitenland (en zo los je ze op)

Vertrek je op reis met je elektrische wagen, een hoop kabels laadpassen en apps... en sta je plots nóg voor een onverwacht probleem. We bundelden vijf persoonlijke ervaringen, expert Maarten Hachmang gaat na wat er misliep én geeft advies. “Er zijn 500 verschillende laadpassen in Europa, vaak lokale. Langs het Gardameer zijn alle veertig laadpunten in handen van één bedrijf met een eigen pas.”

15 juli