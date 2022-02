Waarom Tesla’s in deze Duitse stad niet meer de carwash in mogen

Volgens het gerenommeerde Duitse opinieblad ‘Stern’ komt dat doordat er de afgelopen tijd teveel problemen waren ontstaan met achterkleppen die tijdens het schoonmaken vanzelf open gingen. Vooral oudere voertuigen van het type Model S en X zouden zijn getroffen. Deze auto's hebben niet de zogenaamde ‘Carwash modus’.

Carwash Modus

De nieuwere Model 3 en Model Y kregen vorig jaar een update, waardoor deze modellen in de regel wel over die update beschikken. De Carwash modus zorgt ervoor dat alle ramen en deuren vergrendeld worden. Ook worden de bewakingsmodus en parkeersensoren uitgeschakeld. Als deze Carwash modus ontbreekt, of niet is ingeschakeld, kan dit leiden tot schade, zoals bijvoorbeeld aan de laadklep of ruitenwissers.

Geen borstels en doeken

Tesla is helemaal niet gek op carwashes. Schade veroorzaakt door het wassen, valt dan ook niet onder de garantie, aldus ‘Stern’. Tesla raadt volgens het opinieblad wassen in een carwash met borstels en doeken af en vraagt eigenaren om te kiezen voor ‘contactloze carwash’. Als gevolg van de vele schadegevallen hebben met name de carwashes van de Raiffeisen-tankstations in en om Oldenburg gekozen voor een boycot van alle Tesla’s.

Open klep door aanraken borstels

Dat zou gedaan zijn voor hun eigen veiligheid, want alhoewel klanten er na een wasbeurt zeker van zouden zijn dat het voertuig was afgesloten, zou er in veel gevallen binnendringend water zijn geweest. De boosdoener was in veel gevallen een open klep die waarschijnlijk opensprong bij de aanraking van borstels of doeken. Andere elektrische auto’s zijn nog wel welkom bij de carwashes. Tesla was niet bereikbaar voor commentaar.

