Waarom je ook best in de zomer oppast voor gladde wegen

Veel mensen denken bij gladde wegen automatisch aan de winter. Het koudste seizoen is dan ook geducht om zijn vele regen, ijs en sneeuw. Maar ook in de zomers kan je maar beter oppassen voor een slippertje. HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom je ook nu waakzaam moet blijven achter het stuur, en hoe je een ongeval door gladheid kan vermijden.

Je bent onderweg met de auto, het zonnetje schijnt vrolijk op je gezicht, maar in de verte zie je de bui al letterlijk hangen. En plots is hij daar. Bakken regen vallen ineens uit de lucht. Je ruitenwissers moeten op volle kracht heen en weer zwaaien en je kan amper een paar meter ver zien. Het is tijdens buien met zulke hevige regenval dat er kans is op gladheid.

Quote Tijdens aquapla­ning raak je de controle over je auto volledig kwijt, wat zorgt voor een levensge­vaar­lij­ke situatie.

Aquaplaning

Bij zware buien kan er een fenomeen optreden dat men dynamische aquaplaning noemt. Wanneer er meer dan 20 mm regen per uur valt, kan er zich op gewone asfaltwegen een laagje water vormen. Het risico is het grootst op wegen waar het regenwater niet snel genoeg kan afgevoerd worden. Bijvoorbeeld op een stuk weg dat lager ligt dan de rest van het landschap of dat beschadigd is. Maar het doet zich evengoed voor bij spoorvorming door zwaar vrachtverkeer of op wegen waar veel bomen in de buurt staan. Als er zich zo een laagje water vormt en je jouw snelheid als bestuurder niet aanpast, dan kunnen de banden van je wagen hun grip op de weg verliezen. Tijdens aquaplaning raak je de controle over je auto volledig kwijt, wat zorgt voor een levensgevaarlijke situatie.

Zomergladheid

Maar er is ook een tweede minder bekende vorm van aquaplaning, de viskeuze aquaplaning. Die noemt men ook wel eens zomergladheid en treedt op bij lichte regenval of mistig weer na een lange droge periode. De boosdoener hier zijn al de vuilresten op onze wegen. Als we met onze wagens over een weg rijden, schuren er minuscule stukjes rubber los. Daarnaast lekt er ook regelmatig eens wat olie uit een voertuig. En stofdeeltjes vanuit de bermen en nabije omgeving worden continu de weg opgeblazen. Wanneer deze mengelmoes van vuil gedurende een lange periode niet meer afgevoerd wordt, dan blijft dit alles zich ophopen en vormt er zich een donkerbruine laag vuil op het wegdek. Als het dan begint te regenen voert het regenwater het vuil niet meer af maar vormt het een vieze, slijmerige, kleverige laag. Men spreekt dan vaak over ‘mayonaise’. Al gaat het hier niet over de saus op onze frieten, maar over de laag die voor verraderlijke gladheid op onze wegen zorgt. Enkel een zware regenbui kan het vuil wegspoelen, maar dan is er weer kans op dynamische aquaplaning.

Quote Hoe trager je rijdt, hoe meer water je banden kunnen verwerken én hoe meer ruimte en tijd je hebt om je auto weer onder controle te krijgen als het fout loopt.

Aangepaste snelheid

Het gevaarlijke aan aquaplaning in de zomer is dat we die vaak niet verwachten en er daardoor totaal door verrast worden. Verlaag daarom je snelheid bij sterke regenval of bij lichte regen na een lange droogte. Hoe trager je rijdt, hoe meer water je banden kunnen verwerken én hoe meer ruimte en tijd je hebt om je auto weer onder controle te krijgen als het fout loopt. En een slipcursus volgen kan nooit kwaad.

