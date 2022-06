Waarom dit Volkswagen-busje 364.900 euro kost

Een Volkswagen-bus die 364.900 euro kost? Dat is deels te verklaren doordat het helemaal geen Volkswagen-bus is, maar een Porsche. Er zouden maximaal tien modellen van deze VW T3 met een Porsche 911-motor zijn gebouwd.

De busjes zijn naar verluidt gebouwd omdat ze in de jaren 80 te traag waren om te dienen als testondersteuningsvoertuigen voor tests met Porsches. En dus bouwde Porsche een aantal modellen om en voorzag ze van de 3,2-liter boxer uit de Carrera. Hoeveel er exact gebouwd zijn is niet bekend, maar zeker is in ieder geval dat het er niet meer zijn dan tien. En aangezien ze niet meer als Volkswagen werden verkocht, maar als echte Porsches, zou de T3 B32 wel eens een van de zeldzaamste modellen uit Zuffenhausen, waar de Porsche-fabriek staat, kunnen zijn.

Volledig scherm De lak verkeert niet in de allerbeste conditie en ook de deurbekleding moet vervangen worden, maar je mag ook niet teveel verwachten voor 364.900 euro. © Porsche Centrum Gelderland

Een van die tien exemplaren wordt nu te koop aangeboden via de Duitse autowebsite Mobile.de. De bus staat te koop bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. De aangeboden T3 B32 wordt geleverd met een eerste registratie uit 1988, een handgeschakelde versnellingsbak en een kilometerstand van 130.770 kilometer. Uiteraard is de bus voorzien van een origineel Porsche-chassisnummer. Het model, dat in 1985 werd gebouwd en een parelmoer metallic-witte lak heeft, was ooit eigendom van Porsche-ceo Peter W. Schutz en wordt geleverd met Duitse papieren.

Volledig scherm Onder de achterklep ligt de superbetrouwbare 911 3.2-motor, die 231 pk sterk is. © Porsche Centrum Gelderland

Wel zou je als koper volgens de advertentie aandacht moeten besteden aan het lakwerk en ook de deurpanelen moeten opnieuw worden bekleed. Maar dat zijn geringe investeringen nadat je je bereid hebt getoond om de aankoopprijs van 364.900 euro te betalen. Voor dat bedrag kun je vandaag de dag ook bijna de duurste 911 kopen die er bestaat: de gloednieuwe Porsche 911 Sport Classic.

Volledig scherm Subtiele details als de ventilatieroosters in de achterbumper en de Fuchs-wielen verraden dat het hier niet gaat om een standaard VW-bus. © Porsche Centrum Gelderland

Met zijn 231 pk uit een 3,2-liter Carrera-motor en een topsnelheid van 185 km/uur is de bus naar moderne maatstaven geen supersprinter, maar in de jaren 80 was deze combinatie in de VW T3 een regelrechte raket op wielen. Tegenwoordig is een originele T3 B32 Porsche vooral een collector’s item vanwege het feit dat er niet meer dan tien van zijn gebouwd.

