Waar houd je best rekening mee voor een eigen laadpaal in huis? “Gemiddeld kost het tussen de 500 en 1.500 euro”

Niet alleen acteurs zijn de sterren van het scherm: deze auto’s veroverden een plek in ons collectief geheugen

We sluiten niet alleen goeie acteurs in onze harten, soms gaat ook hun voertuig met de aandacht lopen. Zo is de grasgroene Porsche van Rik Verheye in ‘Nonkels’ intussen een toeristische attractie in Knokke. Mensen staan zelfs in de rij om een selfie te nemen met de fluo bolide, die nu te koop staat. Maar het is lang niet de eerste keer dat een tv-vehikel de show steelt. ‘Dag Allemaal’ maakte een overzicht.

28 juni