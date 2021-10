Volvo en Mazda niet op Autosalon: wat voor alternatief bieden ze?

Het afhaken van Volvo is alvast geen verrasing. Het merk is op haast geen enkel autosalon meer aanwezig. De coronacrisis zorgde ervoor dat Volvo dit jaar, net als alle andere merken, zijn marketingstrategie moest aanpassen. En bij de Zweedse constructeur wierp dat zijn vruchten af. Het marktaandeel steeg immers van 3,59 naar 4,51% dit jaar. De XC40 is zelfs de populairste wagen op onze wegen. Volvo wijdt het succes aan hun “ sterke aanwezigheid op online media in combinatie met een persoonlijke service van de retailers.” Ook dit jaar zal Volvo zijn nieuwigheden voorstellen bij de eigen dealers, ver weg van de concurrentie die in Brussels Expo zit. “Daar kunnen klanten al onze services in alle sereniteit leren kennen, zonder file en/of parkeerproblemen,” aldus de constructeur.

Ook Mazda is dit jaar niet van de partij in Brussel. Net als bij Volvo is ook het Japanse merk niet vaak meer aanwezig op autosalons. “Wij vragen altijd aan Mazda Europa om aanwezig te kunnen zijn in Brussel”, legt woordvoerder Peter Gemoets uit. “Maar dit jaar zijn er gewoon te veel onzekerheden. We weten niet wat de invloed zal zijn van het ontbreken van D’Ieteren op de bezoekersaantallen. Daarom is het moeilijk om onze aanwezigheid dit jaar te rechtvaardigen, want daar gaat uiteraard een grote kost mee gepaard.” Met andere woorden: de Japanse constructeur zien we meer dan waarschijnlijk binnenkort terug in Brussel, althans indien dit Autosalon positief geëvalueerd wordt bij het merk. “Wij zien de meerwaarde in van een klassiek salon. We wisten er jaarlijks heel wat klanten te verwerven die normaal niet bij Mazda zouden uitkomen.”