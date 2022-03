Volkswagen vindt iconisch hippiebusje opnieuw uit voor elektrisch tijdperk

Het iconische hippiebusje is terug, weliswaar aangepast aan deze tijden. Volkswagen stelt vandaag zijn elektrische monovolume ID.Buzz voor, samen met de bestelwagen Cargo. Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn bekijkt alvast de nieuwe modellen. “Het uiterlijk is geïnspireerd door de Transporter-serie die al zeven decennia bestaat, maar onderhuids is er geen enkele band meer met de wagens van toen.”

De ID.Buzz werd meteen samen gelanceerd met de elektrische bestelwagen ‘Cargo’. Aan de lancering ging een uitgebreide campagne vooraf, want al in 2017 liet het merk de eerste conceptwagen zien. De Duitse fabrikant wil met het model een brug slaan tussen verleden en toekomst. Het uiterlijk is immers geïnspireerd door de Transporter-serie die zeven decennia geleden in het leven werd geroepen. Vooral de vroege generaties daarvan worden gewaardeerd. Niet zelden worden ze vereenzelvigd met het hippietijdperk.

Quote Voor de techniek gebruikt het merk dezelfde bouwstenen als voor zijn andere elektri­sche modellen. Die architec­tuur biedt behoorlijk wat speelruim­te om eigen accenten te leggen.

Onderhuids is er natuurlijk geen link meer met de nog steeds bestaande Transporter-serie. Voor de techniek gebruikt het merk dezelfde bouwstenen als voor zijn andere elektrische modellen. Deze nieuwe ID.Buzz vertoont dan ook grote technische overeenkomsten met de ID.3, ID.4 en ID.5 binnen het VW-aanbod en tal van andere modellen bij de andere merken van de groep, waaronder de Skoda Enyaq en de Cupra Born. Die architectuur biedt behoorlijk wat speelruimte om eigen accenten te leggen. Vooral in lengte, breedte en wielbasis kan men variëren. Bij aanvang zal de ID.Buzz een accu van 77 kWh (bruikbare capaciteit) krijgen en een achterwielaandrijving. Later komt er een versie met vierwielaandrijving bij.

Retro, maar ook modern

De vormgeving knipoogt naar het verleden en wil tegelijk modern zijn. De verlichting is van de jongste generatie (helemaal LED) en er ging veel aandacht naar het aerodynamisch maken van het koetswerk voor een beter rijbereik. In vergelijking met de Multivan, die je binnen het conventioneel aangedreven aanbod van VW als zijn naaste verwant kan beschouwen, is er flink aan de proporties getimmerd. Zo is de ID.Buzz met een lengte van 4,71 meter wel 19 centimeter korter, maar met een breedte van 1,98 meter is hij ook 8 centimeter breder. De wielen zijn ver naar de hoeken gedreven, zoals dat bij elektrische voertuigen wel vaker het geval is. Daardoor heeft hij een draaicirkel van 11,1 meter, wat ongewoon klein is voor een auto in dit segment.

Volledig scherm © Martin Meiners

Gewoon is al gek genoeg

Het interieur krijgt een ondiepe, vlakke boordplank, met daarop een klein scherm voor de bestuurder en een groter centraal scherm voor het infotainmentsysteem. Logisch, want dat hoort bij VW bij de architectuur. Er worden zoveel mogelijk elementen overgenomen van de andere elektrische modellen, met inbegrip van de aanraakgevoelige oppervlakken die fysieke knoppen vervangen. De opstelling van de zitplaatsen is opvallend conventioneel: twee individuele zetels vooraan en een in twee delen neerklapbare achterbank die het maximale aantal inzittenden op vijf brengt. Geen spoor van een derde zetelrij, maar die staat wel op de planning. Later.

Volledig scherm © ingo barenschee

De personenwagen heeft conventionele portieren vooraan, twee zijdelingse schuifdeuren en een conventioneel (naar boven) openende kofferklep. De Cargo-variant heeft standaard maar één schuifdeur (de tweede zal je extra kosten) en heeft achteraan twee deurtjes, zoals gebruikelijk is bij een bestelwagen.

Volledig scherm © ingo barenschee

De bagagecapaciteit is groot, zoals je mag verwachten. In de ID.Buzz kan altijd 1.121 liter bagage (gemeten tot aan de bovenkant van de rugleuning van de achterbank). Wie de achterbank neerklapt, ziet de capaciteit toenemen tot 2.205 liter. De Cargo biedt plaats voor 3,9 kubieke meter goederen en je kan twee europalletten op de vloer kwijt. Naast dat respectabele laadvolume staat wel een beperkt maximaal belaadbaar gewicht. Door het hoge leeggewicht van een elektrische auto zakt het laadvermogen. Hier is het beperkt tot 650 kilogram. Ter vergelijking: een conventionele kleine bestelwagen als een Volkswagen Caddy kan (afhankelijk van de versie) tot 729 kilogram laden.

Volledig scherm VW ID.Buzz Cargo © Martin Meiners

Rijbereik, prestaties en prijs: onbekend

De elektromotor die de achterwielen van de ID.Buzz aandrijft, is 204 pk en 310 Nm sterk. Wat dat van acceleratiecijfer oplevert is nog niet geweten. De topsnelheid wordt door een begrenzer beteugeld tot 145 km/uur. Ook het cruciale rijbereik is nog niet bekend.

En nu we het toch over onbekenden hebben, hier is er nog één: de Belgische invoerder heeft nog geen enkel idee van de prijs. België is nochtans één van de landen waar de orderboeken al in mei opengaan voor beide versies. De eerste leveringen worden pas tegen het einde van het jaar verwacht.

