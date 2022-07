Vlamingen over hun reis naar het zuiden met de elektrische wagen: “Niet slecht als je in deze tijden voor 200 euro 4.000 kilometer kunt rijden”

70 procent van de Belgen kiest er deze zomer voor om met de wagen te reizen, zo onderzocht Touring. Twee procent daarvan rijdt met een elektrische wagen. Spannend, meent Touring-woordvoerder Danny Stage, “want het is voor het eerst dat zovelen met de elektrische wagen reizen, terwijl we weten dat de laadinfrastructuur in het zuiden vaak te wensen overlaat.” Het scenario voor een perfecte storm vol laadfiles, defecte laadpalen en in het water gevallen trips? Wij gingen op zoek naar getuigen over hun reis met hun elektrische wagen. En het is niet allemaal kommer en kwel.