Verrassend: dit is nu de bestverkochte auto van Europa

De Roemeense auto reed vorige maand 20.446 maal de showroom uit. Het gaat om de derde generatie van de Sandero, die - in tegenstelling tot zijn voorgangers - is voorzien van een nieuw onderstel van Renault. Toch is het een van de goedkoopste modellen in het zogeheten B-segment waar normaal gesproken de VW Golf en de Renault Clio de dienst uitmaken.