Verlaten garagebedrijf in Spanje blijkt vol met ‘barnfinds’ te staan

Ook tweede­hands­markt personenwa­gens zet daling verder

De daling van de occasiemarkt van personenwagens in België heeft zich in februari voortgezet, al is die daling minder uitgesproken dan bij de inschrijvingen van nieuwe personenwagens. De voorbije maand werden 54.536 tweedehandswagens ingeschreven, een daling met 7,6 procent in vergelijking met de maand februari vorig jaar. Dat meldt sectorfederatie Traxio.

3 maart