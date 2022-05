“Verkoopverbod voor Ford in Duitsland”

Een rechter in München besliste over het verkoopverbod. Auto's die momenteel nog bij dealers staan worden mogelijk ook vernietigd, omdat Ford de regels overtreedt. In totaal klaagden acht eigenaren van octrooien over de inbreuk op de licenties op het gebied van mobiele communicatie. De eiser voor de rechtbank in München was de Japanse octrooi-exploitant IP Bridge. Ford gaf aanvankelijk geen commentaar op de zaak aan Wirtschaftswoche. De automaker kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.