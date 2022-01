Verbrandingsmotor, hybride, elektrisch? Helft van Vlamingen weet het niet en stelt aankoop van wagen uit

“Al van 2019 spreken ze erover en éindelijk krijgen we hem te zien”: de 10 nieuwe wagens waar onze au­to-ex­pert naar uitkijkt in 2022

Omdat het grote feest op de Heizel geannuleerd is wegens Covid-19, vindt het Autosalon dit jaar bij de dealers plaats. Alleen zie je in de showroom lang niet alles wat je op het Autosalon had kunnen bewonderen, gewoon omdat het er nog niet is. Daarom blikken we even vooruit: 10 auto’s waar onze auto-expert Joost Bolle dit jaar naar uitkijkt, en waarom.

20 januari