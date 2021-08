Van zuinige hybride tot sportwagen: dit zijn de beste auto’s onder de 20.000 euro

De meest voor de hand liggende

De Toyota Yaris kroonde zich dit jaar tot Europese Auto van het Jaar. Dit Japanse model mocht met andere woorden niet in ons lijstje ontbreken. Hoewel de Yaris een kleine stadswagen is, is de ruimte binnenin meer dan behoorlijk. Enkel het koffervolume overstijgt de middelmaat niet. We hebben wel een klein beetje moeten valsspelen om de Yaris in dit lijstje te krijgen. Wij raden hem immers aan met de zuinige hybridemotor die bij 21.300 euro begint… Benzines heb je wel al vanaf 17.760 euro.

De populairste

De Citroën C3 was de favoriete auto van de Belgen in 2020. Niet minder dan 10.420 werden er geregistreerd. Het model is niet alleen goedkoop (vanaf 14.000 euro), er zijn ook heel wat personalisatiemogelijkheden. Binnenin maken de Fransen wel gebruik van hardere plastics, maar zulke afwerking is natuurlijk wat je kan verwachten voor deze prijs.

De ruimste

Dit jaar lanceerde Hyundai de Bayon, een wagen die het midden houdt tussen een monovolume en een SUV. En dat zorgt voor een prima ruimtegevoel. Ondanks zijn compacte afmetingen, is er vlot plek voor vier personen. En ook de koffer is niet klein te noemen als je zijn kleine verhoudingen in rekening neemt. Dynamisch bleek hij ook, toen we ermee tegen een drone raceten in het tv-programma DRIVE.

De goedkoopste

Natuurlijk hoort Dacia in een budgetlijstje. De Sandero werd vorig jaar vernieuwd en pakt uit met een beter technologisch aanbod. Prijs-kwaliteit is hij niet te kloppen (8.990 euro!), al moet je er dan wel de hardere plastics bijnemen. En op snelwegen durven wind- en rolgeluiden al eens doordringen tot in de cabine.

De alternativo

De SsangYong Tivoli mag dan niet de bekendste wagen zijn, zijn vorige versie schopte het enkele jaren geleden wel tot VAB Gezinswagen van het Jaar. Binnenin maakt de Tivoli een goede beurt, dankzij zijn riante plaatsaanbod en de verbeterde stoelen die een degelijke steun bieden. Toch een minpuntje: op het dashboard vallen nog steeds enkele hardere kunststoffen op, en het geheel blijft vrij druk, waardoor je moeilijk je weg vindt door de verschillende functionaliteiten. En waarom we dit model de alternativo noemen? Niet alleen is Ssangyong een eerder onbekend merk, je kan de Tivoli ook met CNG-motor verkrijgen. Nog zo’n vergeten ecologisch alternatief!

De sportiefste

Strak geveerd, knetterende uitlaat, sportieve accenten: ja, je kan nog plezier hebben voor minder dan 20.000 euro. Al vanaf 18.990 euro parkeer je immers een Abarth 595 op je oprit. Dankzij zijn laag gewicht en compacte afmetingen ligt het snelheidsgevoel meteen zeer hoog in dit Italiaanse model. Een typische pretraket die weinig wakker ligt van praktische problemen.

