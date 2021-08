Van Tesla tot Porsche: dit zijn de populairste elektrische wagens in België

Neen, heel veel elektrische wagens rijden er in België nog niet rond. De zuiver elektrische motoren gingen er in de eerste zes maanden van dit jaar heel licht op vooruit, met een marktaandeel van 3,9% tegenover 3,5% in 2020, meldt sectorfederatie Febiac. Vooral de bedrijven zijn daarbij de motor van het gebeuren. Van de 9.097 elektrische voertuigen die dit jaar in België werden ingeschreven, staat 85,9% op naam van ondernemingen en slechts 12,4% op naam van particulieren. De overige 1,7% staat op naam van zelfstandigen. Geen wonder natuurlijk, aangezien bedrijfswagens vooral de voorkeur genieten om hun voordelige fiscaliteit. Met een aftrekbaarheid van 100% voor een EV, is elektrisch dan ook vaak de goedkoopste keuze.

Porsches en Tesla’s bovenaan

Dat het voor die bedrijven best wel wat mag kosten – en dat het met andere woorden vooral de “hogere profielen” zijn die een elektrische bedrijfswagen hebben, blijkt uit de top vijf. Met de Tesla Model 3, Porsche Taycan en Polestar 2 vinden we daar 3 modellen die flink meer dan 50.000 euro kosten (al biedt Polestar sinds kort ook goedkopere versies van zijn model aan). Indien de Audi e-tron niet opgesplitst zou zijn in de standaardversie en de coupé (e-tron Sportback), dan stond er zelfs een vierde duur model in de top vijf.

Achter de “grote kanonnen” volgen heel wat kleinere modellen, die veelal pas dit of vorig jaar gelanceerd zijn, zoals de Renault ZOE, Opel Corsa-e of MINI Cooper SE. Modellen die in de toekomst – wanneer ook de particulier de weg richting elektrisch vindt – waarschijnlijk nog een stukje zullen stijgen.