Tweedehandswagens steeds populairder: deze auto’s verkoop je door aan een hogere prijs

Steeds meer rode zones: komt je bijstands­ver­ze­ke­ring nog tussen bij pech of een ongeval?

15 juli Verschillende landen in Europa kleuren opnieuw rood. In Frankrijk noteren we vier keer meer besmettingen dan vorige zomer en ook in Spanje, Italië en Portugal stijgen de besmettingen pijlsnel. Kan je rekenen op je bijstandsverzekering als je in een rode zone met vakantie gaat? Independer.be deed een rondvraag bij enkele verzekeraars.