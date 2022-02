Tweedehandswagen kopen? Zo kan je achterhalen of die ooit beschadigd is geweest

Independer.beWanneer je een tweedehandswagen koopt, wil je weten of die in het verleden al eens beschadigd is geweest. Schadegevallen kunnen immers zware gevolgen hebben voor de veiligheid van de wagen. Maar hoe weet je wat een auto in het verleden heeft meegemaakt? Independer.be geeft tips.

Als een auto in het verleden schade heeft gehad, dan kan invloed hebben op de veiligheid. Een kleine parkeerschade is niet zo’n probleem. Maar voor schade waarbij de structuur van de auto geraakt is, pas je beter op. De draagbalken, veiligheidskooi en delen van de wielophanging hebben een grote invloed op de veiligheid en de wegligging van de auto. Als bijvoorbeeld het dak van een auto al eens rechtgetrokken of zelfs opnieuw gelast werd, dan blijft dat een zwak punt in de constructie. Dat wil je liever niet ontdekken wanneer je zelf een ongeval krijgt waarbij dat deel nog eens wordt belast.

Hoe ga je zelf de staat van een auto na?

Ook al is je kennis van auto’s beperkt, er zijn een aantal simpele checks die je zelf kan doen na te gaan of je auto ooit beschadigd is geweest. Een scherp oog helpt daarbij:

• Lichte kleurverschillen tussen delen van de carrosserie kunnen erop wijzen dat de auto gedeeltelijk opnieuw gespoten is.



• Normaal gezien zijn de naden tussen delen van de carrosserie gelijk. Zitten er verschillen tussen of zitten delen scheef, dan kan dat het gevolg zijn van schade in het verleden.



• Let op de geluiden bij het sluiten van de portieren. Klinkt en voelt het openen en sluiten van de portieren links en rechts hetzelfde? Wanneer dat niet zo is, kan dat wijzen op schade.



• Check de dorpels en zijkanten van de portieren. Hebben die dezelfde kleur en lijken ze even oud als de rest van de carrosserie? Zie je daar onregelmatigheden? Bij een slechte herstelling worden die vaak overgeslagen of sneller behandeld waardoor er een een kleurverschil ontstaat.

Wil je grondig nakijken of je tweedehandswagen nog in goede staat is? Dan check je best ook deze zaken.

Keuring na ongeval

Als je een auto koopt, kijk je best op de Car Pass na of die niet nog eens gekeurd moet worden. Wanneer een auto bij een zwaar ongeval betrokken is, moet dit gemeld worden aan Car Pass. Je kan de auto pas opnieuw inschrijven wanneer die weer gekeurd is. Let op: niet alle keuringsstations zijn bevoegd om dergelijke keuring uit te voeren, bovendien kost het 107,40 euro.

Tip: Naast de Car Pass, is de verkoper van de auto ook verplicht om je een aantal documenten te bezorgen. Welke documenten dit zijn, vind je hier.

