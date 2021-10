Tot 837 kilometer met één batterij: dit zijn de auto's met het grootste rijbereik

De Amerikaanse EPA testcyclus heeft de naam strenger te zijn dan de Europese WLTP-test, we kunnen dus alleen maar met open ogen kijken naar de score die de Lucid Air er neerzette. Beide tests simuleren immers een autorit onder laboratoriumomstandigheden om zo het rijbereik en het verbruik te berekenen. Bij de Amerikaanse EPA-test worden ook snelwegkilometers meegerekend, de minst geliefde ondergrond voor EV’s, omdat zij aan hogere snelheden meer verbruiken.

Het model ‘Dream Edition’ van de Amerikaanse start-up ‘Lucid Air’ zette met 837 kilometer aan rijbereik een uitzonderlijk knappe prestatie neer in deze test. De wagen is maar liefst 946 pk sterk. De allersterkste versie heeft zelfs een vermogen van 1.126 pk, maar die gaat (uiteraard) iets kwistiger om met zijn batterij. Bovendien kan het model snelladen aan snelheden tot 300 kW. Hierdoor zou je zo'n 500 km kunnen “tanken" in slechts 20 minuten. Ter vergelijking: de Audi e-Tron GT en Porsche Taycan komen tot 270 kW, de Tesla Model 3 tot 250 kW en de Hyundai Ioniq 5 tot 220 kW.