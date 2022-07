Tot 30 euro korting bij je verzekeraar: zo sluit je een goedkopere pechbijstandsverzekering af

IndependerWie deze zomer met z’n auto op vakantie trekt, kan maar beter goed verzekerd zijn. Daarom is een pechbijstandsverzekering een echte must. Niet elke autoverzekering voorziet bijstand wanneer je pech hebt. Hoe kan je nakijken of je verzekerd bent? En welke formule sluit je best af? Independer.be weet raad.

Stel: tijdens je ritje richting Zwitserland gaat op een bergtop het lichtje van je koelvloeistof branden, en raakt je motor beschadigd door oververhitting. Je wagen moet naar een garage gesleept worden, en dat kost je gegarandeerd een flinke duit. Ook een simpele lekke band kan voor flink wat ellende zorgen tijdens je reis, zeker nu niet elke voertuig meer over een reserveband beschikt. Wil je hoge takelkosten vermijden, dan zorg je er dus voor dat je een pechbijstandsverzekering hebt.

Maar let op: in tegenstelling tot wat nogal wat mensen denken, is zo’n pechbijstand niet automatisch inbegrepen in je autoverzekering. Ook niet in een full omnium bijvoorbeeld. Dat komt omdat het bij de meeste verzekeraars een optie is. Check dus je contract om te zien wat er precies in staat, en pas aan indien nodig.

Welke formule sluit je af?

Een pechbijstand kun je apart afsluiten, of ook in combinatie met je autoverzekering. Een aparte pechbijstand kun je zelfs helemaal op maat samenstellen. Je kunt het contract bijvoorbeeld uitbreiden met een vervangauto in geval van pech. Of met pechverhelping niet alleen in België, maar in heel Europa. Of je kunt de bijstand optioneel aanvullen met een medische reisbijstand. Met al die extra opties loopt de prijs wel algauw op tot meer dan 200 euro per jaar.

Handig: bijstandsverzekering gekoppeld aan autoverzekering

Sluit je daarentegen een pechbijstand af bij de verzekeraar waar je ook je gewone autoverzekering hebt, dan kan je dat een korting tot 30 euro op de pechbijstand opleveren.

De prijzen en voorwaarden van die pechbijstand verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige verzekeraars is standaard een vervangwagen bij pech inbegrepen, bij andere verzekeraars moet je die als extra optie toevoegen. Kijk ook goed na of de bijstand ook geldig is in heel Europa, want dat is belangrijk als je met de auto op reis gaat. Check of de bijstand ook geldt voor pech op je oprit. Bij sommige verzekeraars moet je een minimaal aantal kilometers van je woonplaats verwijderd zijn voor er tussenkomst is. Bekijk hier eenvoudig welke verzekering bij jou past.

En wat met personenbijstand?

Via sommige bijstandsverzekeringen kun je niet alleen je voertuig, maar ook de personen die erin zitten verzekeren. Zo wordt dit een echte ‘reisbijstand’ als je op vakantie vertrekt, en zijn ook je medische kosten gedekt bij ziekte of ongeval in het buitenland.

