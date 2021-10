Test: Met de Mercedes-Benz EQS op de Zoute Grand Prix

HLN DriveHet is vrijdag 8 oktober en HLN Drive staat aan de start de Zoute Rally. Niet in een klassieke oldtimer, maar in de Mercedes EQS!

Met een EQS deelnemen aan een oldtimerrally, het is een beetje als Dimitri Vegas het nieuwjaarsconcert in Wenen laten dirigeren, inclusief special effects. Onze EQS heeft een impressionant hyperscreen, waarover later meer, verwarmde en gekoelde zetels met massagefunctie en een heel leger aan sensoren, radars en assistentiesystemen om het rijden te vergemakkelijken. Bovendien is dit een volledig elektrisch model. Eentje met een grote autonomie, want wie de topversie aanschaft, krijgt 770 km aan rijbereik.

Wie dit specifieke model op zijn oprit wil, moet wel een waanzinnige 170.000 euro overschrijven naar de bankrekening van Mercedes. Al worden we omringd door classic cars die vandaag minstens een gelijkaardig bedrag waard zijn. En zij hebben zelfs geen stuurbekrachtiging…

Maar hoe komt het dat we hier vandaag van de partij zijn? Dit jaar mochten de deelnemende merken immer ook een moderne wagen inschrijven tijdens de rally. En zo komt het dat we het tussen de oldtimers door opnemen tegen bijvoorbeeld Nafi Thiam die achter het stuur van de Polestar 1 zat. Nu ja, opnemen. Een echte kans om te winnen van een Olympische kampioene hebben we niet, aangezien we deelnemen in de ‘balade’ categorie, waar het competitief element is weggenomen. Wel op het menu: genieten van de mooie West-Vlaamse wegen, de oldtimers die ons pad kruisen, de lunch onderweg… en natuurlijk van de Mercedes EQS! Pour la balade des gens heureux, c’est parti!

Onze reputatie op het spel

We rollen met dit digitale moederschip van Mercedes het startpodium in Knokke af voor een ervaring die toch vooral analoog heet te zijn. De weg volgen we immers via een ouderwets roadbook. Binnen 400 meter naar links, aan de volgende kapel naar rechts, … dat soort aanwijzingen. Bestuurder en copiloot zijn dus best goed op elkaar ingespeeld.

In het hinterland van Oostende, doorheen de veldwegen, komt het gigantische MBUX-systeem van de EQS echter immens hard van pas. 141 cm, zo breed is het infotainmentsysteem van de wagen, dat over verschillende schermen loopt en er futuristischer uitziet dan dat van de reeds behoorlijk indrukwekkende Tesla Model S. Van een digitale tellerpartij over het centrale scherm tot een extra exemplaar voor de voorste passagier. Om te vermijden dat informatie vervormt onder invloed van de kijkhoek is dit scherm gebogen. Werken doet het uitstekend, alles is helder, al kunnen we begrijpen dat wie niet zo thuis is in al die digitale poespas wat overweldigd geraakt. Bekijk hier het impressionante infotainmentsysteem van de Mercedes EQS. .

Maar goed, waarom kwam dit scherm zo van pas? Op een bepaald moment wordt de weg onderbroken door een verhuiswagen, tot ontsteltenis van de classic cars rond ons. Mijn bijrijder weet via de kaart op het grote scherm echter al snel een omweg te vinden, waardoor de oldtimers al snel ons spoor kiezen. Geen fouten maken en juist navigeren is de boodschap, het hoongelach van een tiental oldtimerbestuurders wil je immers niet over je heen krijgen.

Tijdens onze rit houden 350 sensoren alle mogelijke parameters in de gaten. Ze meten afstanden, snelheden en versnellingen, lichtomstandigheden, de buitentemperatuur, de bezetting van de stoelen, de kwaliteit van de omgevingslucht en houden intussen ook de oogleden van de bestuurder in de gaten en luisteren zelfs naar de passagiers zodat ook zij de spraakbediening kunnen gebruiken.

Ware Flandrien

Ik moet vooral naar mijn copiloot luisteren die de richtingsaanwijzingen geeft. En vrij hard gas geven. De Mercedes 190SL voor ons trapt immers genadeloos door en in onze achteruitkijkspiegel zien we wat andere oldtimers aansluiten. Porsche 356’s, Maserati’s, Alfa Romeo’s, dat soort materiaal. Al snel worden we een karavaan van meer dan een half miljoen euro die door de Vlaamse Velden trekt.

De EQS trekt goed zijn plan, met vooral fabelachtige acceleraties. Vooral bij het remmen en af en toe in de bochten laat zijn lengte (5m21) en vooral gewicht (zowat 2,5 ton) zich wat voelen. Zo leunt hij niet bepaald naar binnen in de bocht, al is van overhellen ook geen sprake. Deze Mercedes blijft immers constant over het comfort van de inzittenden waken, ook in sportstand en ook op de slechte straten en kasseistroken uit de regio. We rijden steeds vaker op de stroken waar enkele weken geleden het WK tijdrijden werd verreden. “Go Remco & Wout”, lezen we hier en daar nog op het asfalt. Ware Flandriens zijn het, maar ook de EQS houdt dankzij zijn comfortabel onderstel waardig stand op de Vlaamse hindernissen.

In colonne trekken we verder naar onze lunchstop, de Grote Markt van Brugge, waar we een spectaculaire ontvangst krijgen. Parkeren op de markt gebeurt heel gemakkelijk dankzij de vierwielsturing. De 5,21 meter lange wagen plaats je als was het een kleine hatchback. De markt vult zich al snel met oldtimers, waar de kijklustigen maar wat graag een foto van nemen. Ook onze EQS krijgt de nodige bijval, vooral als vreemde eend in de bijt tussen al die classic cars. Wij laten de autofans genieten en trekken naar het Belfort voor een lunch onder een mooi, middeleeuws dakgebeente.

Millenium Falcon

Na de middag ruilen we de aardse tinten van de Vlaamse velden in voor het donkergroen van de regio Zeeland, waar de natuur gevoed wordt door de Damse vaart en andere waterwegen. Op de lange rechte stukken langs het water kan ik het gaspedaal al eens echt intrappen en het vermogen van de Mercedes aan het werk zetten. De EQS is de meest aerodynamische wagen die ooit gebouwd werd. Onze versie van 523 pk is krachtig genoeg om in ongeveer 5 seconden naar 100 kilometer per uur te schieten... of om onze copiloot op een onverwacht moment achteruit in zijn stoel te katapulteren, wat mij steeds op een vloekpartij komt te staan. Al kunnen we het niet laten om het later die dag nog een paar keer te doen.

De elektrische acceleratie van de EQS blijft fabelachtig, een lineaire explosie van vermogen. Je voelt je als het ware Han Solo in de Millenium Falcon van Star Wars die in hyperspace mode gaat. De tellerpartij accentueert dat ook door de naalden te laten oplichten zoals de lightsabres uit de filmreeks. Ondertussen geeft Chewbacca rechts van mij weer aan dat we bij de volgende waterloop linksaf moeten, voor de laatste sprint naar Knokke.

Terwijl de zon zachtjes aan zijn weg naar de horizon begint, vinden we de tijd om wat grapjes te maken. De talrijke carspotters langs de weg zelf eens proberen fotograferen in plaats van gefotografeerd te worden, bijvoorbeeld. Met weinig succes, trouwens, want die jongens kunnen wegspringen als volleerde paparazzi. We stoppen om zelf wat fotomateriaal van onze EQS te schieten, uiteraard. En een nabeschouwing te houden van ons avontuur in de Zoute Grand Prix, als vreemde eend in de bijt, achter het stuur van de fabelachtige Mercedes EQS. Financieel totaal buiten ons bereik, maar vandaag, in het mondaine Knokke en omstreken, onze ideale metgezel.

