Tesla stelt begin productie van Cybertruck uit

Tesla schakelt gamefunc­tie in auto's tijdens het rijden uit, gevolgen buiten VS niet duidelijk

Tesla zorgt ervoor dat een speciale gamefunctie die is ingebouwd in bepaalde auto's, voortaan tijdens het rijden wordt uitgezet. Dat heeft de fabrikant van elektrische auto's laten weten aan de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). De Amerikaanse toezichtouder was woensdag juist een onderzoek begonnen naar de toepassing wegens zorgen over de veiligheid.

23 december