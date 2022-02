Tesla gaat defect met gordelsignaal verhelpen bij ruim 800.000 auto's

Enkele dagen geleden ging Tesla er na kritiek van het NHTSA nog mee akkoord om de zelfrijdende functie van 54.000 auto's in de VS te deactiveren. De software liet toe dat een auto traag kon doorrijden aan kruispunten waar voertuigen eigenlijk tot complete stilstand moeten komen wanneer er geen andere voertuigen of voetgangers in de buurt zijn.