Snelladen wel drie keer duurder dan laadpaal thuis: met deze tips rijd je goedkoper met je elektrische wagen

Eigenaars van elektrische wagens laten te vaak kansen om goedkoper te laden aan zich voorbij gaan. Zo zou meer dan 40 procent van de ondervraagden niet over een eigen oplaadpunt beschikken. Dat blijkt uit een studie van energieconsulent Delta-Ee in acht Europese landen. Wij geven daarom vijf tips om jouw wagen goedkoper te laden.

1. Kies voor een thuislader

Een oplaadpaal in je huis blijft nog altijd de goedkoopste manier om je wagen te laden. De installatie ervan kost gemiddeld 1.500 euro, maar op lange termijn zal het je goedkoper uitkomen dan een publieke laadpaal. Ook blijft het een stuk voordeliger dan snelladen. Dat is over het algemeen drie keer duurder dan een laadpaal bij je thuis. Het verschil is natuurlijk erg afhankelijk van de elektriciteitsprijs en de efficiëntie van je wagen. Maar ga ervan uit dat het ongeveer 6 euro per 100 kilometer kost om thuis te laden, en 17 euro per 100 kilometer om naar de snellader te gaan met dezelfde wagen.

Heb je geen plaats om een thuislader te installeren, omdat je in een appartement woont? Dan kan je altijd met de eigenaar van het gebouw overleggen om toch voor een oplaadpunt te zorgen. De installatie van een laadpunt weigeren of een veto stellen tegen een privélaadpaal is namelijk niet mogelijk.

2. Laad tijdens de daluren

Probeer je elektrische auto tijdens de daluren op te laden. Van 22.00 tot 07.00 uur zijn de tarieven het laagst. Tijdens die periode gebruiken veel minder mensen elektriciteit, waardoor het goedkoper wordt. Volgens het onderzoek van Delta-Ee zou maar de helft van de mensen dit doen.

3. Kies voor een abonnement

Laad je je wagen vaak op bij een publieke laadpaal? Neem dan een abonnement. Dat is doorgaans goedkoper. Tenminste, als je de prijs per individuele tankbeurt bekijkt. Want op langere termijn moet je natuurlijk ook je abonnementskost in rekening brengen (12 tot 18 euro per maand is courant), en delen door wat je in totaal ‘getankt’ hebt. Het is dan ook belangrijk dat je bij deze tip zelf goed bekijkt of het abonnement voor jou de moeite waard is, en of je er voldoende winst uit haalt.

4. Gebruik een slimme laadpaal

Amper 13 procent van de eigenaars van een elektrische auto maakt gebruik van een slimme laadpaal. Zo’n laadpaal past zich aan aan de omstandigheden. Stel dat je om zes uur ‘s avonds je auto aan je eigen laadpaal hangt en dat er acht uur geladen moet worden om het accupakket vol te krijgen. Bij een normale laadpaal zou de accu om 2 uur ‘s nachts vol zijn. Een slimme laadpaal weet dat je tussen tien uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends tegen daltarief kunt laden én dat er dan precies genoeg tijd is om de accu weer helemaal vol te laden. Daardoor bespaar je op energiekosten. Als je zonnepanelen hebt, is er bovendien nog een bijkomend voordeel: je kan via de laadpaal overtollige stroom wegtrekken naar de elektrische wagen. Daarmee kan je opnieuw grote besparingen verwezenlijken.

Een slimme laadpaal kost al gauw zo'n 1.000 meer dan een gewone laadpaal. Je betaalt er 2.000 à 2.500 euro voor, inclusief levering, plaatsing en keuring. Als je de laadpaal nu laat installeren dan kun je 45 procent van de totale kost, met een maximum van 1.500 euro, aftrekken van je personenbelasting. Dat komt dus neer op een premie van 675 euro voor wie dit jaar nog een laadpaal installeert.

5. Laad gratis

Beter dan goedkoper laden, is natuurlijk gratis laden. In verschillende Europese landen zijn er winkels, parkings, hotels en musea waar je je wagen gratis kan opladen. Bij supermarkt Lidl is dat bijvoorbeeld het geval. Je moet daar zelfs geen pasje gebruiken. Gewoon de stekker insteken, gaan winkelen en na een halfuurtje is je auto volgeladen. Ook andere ketens zoals Delhaize en Ikea investeren meer en meer in gratis oplaadpunten voor hun klanten.

