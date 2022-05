Ruim een op de drie bedrijven krijgt wagenpark niet elektrisch tegen 2026

De overgang naar een elektrisch wagenpark is bij de meeste bedrijven en ondernemingen definitief ingezet. De switch van fossiele naar elektrische bedrijfswagens roept volgens de enquête echter bij veel bedrijven vragen op. Zo volstaat het niet om de werknemers enkel een elektrische wagen te bezorgen, maar duiken er ook extra praktische vragen op. Die gaan onder meer over de laadpalen, over hoe werknemers hun auto thuis kunnen opladen en over de verzekering.

Obstakels

De online enquête van ‘AON’ en ‘FLEET’ werd tussen maart en april bij 200 respondenten afgenomen. Op de vraag of ze hun wagenpark tegen 2026 volledig geëlektrificeerd krijgen, antwoordt 35,7 procent ‘nee’. De meest voorkomende obstakels zijn de laadinfrastructuur (op het werk én bij de werknemer thuis), de lange levertermijnen van elektrische wagens en de vrees bij werknemers voor een te kleine actieradius (de afstand die ze kunnen rijden op één acculading).

Ook over de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door een laadpaal heerst nog veel onduidelijkheid. Op de vraag wie er aansprakelijk is bij schade of brand aan de laadpaal antwoordt 33,7 procent van de respondenten geen idee te hebben.

Uit de enquête blijkt voorts dat heel wat bedrijven nog een tandje moeten bijsteken in verband met de controle over de totale kosten. Wie enkel snellaadt met zijn elektrische wagen, is vaak duurder af dan wie benzine of diesel tankt. Slechts 31,6 procent van de respondenten probeert dat op de een of andere manier te beperken.