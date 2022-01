Rijden straks ook oldtimers elektrisch? Expert vertelt hoe je je pronkstuk kan ombouwen en wat dat kost

Melle/Destelbergen/Gent Topchirurg en zoon sleutelen na drukke job samen aan oldtimers in atelier: “Ja, ik gebruik hier al eens een chirur­gisch instrument”

Naast een drukke baan delen Koen De Smet (59) en zoon Gianni (24) uit Heusden een passie voor oldtimers. Met ‘Resurf’ startten ze een atelier op in Melle waar ze dagelijks aan oude wagens sleutelen. Liefhebbers kunnen er ook gebruik maken van de infrastructuur en auto’s kopen en verkopen. Wij gingen langs in het atelier met gezellige bar. “Als ik van de OK naar hier rij, valt alle stress van me af.”

9 januari