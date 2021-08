Prinses Delphine, Jeroom of Stromae: deze artiesten maakten “kunst op wielen” (en zoveel kost het om het zelf te doen)

HLN DriveAuto’s zijn vaak een inspiratiebron voor kunst. En dat mag je best wel letterlijk nemen. Dit weekend tijdens de DTM-wedstrijd op circuit Zolder werd de Lamborghini van de Belg Esteban Muth bijvoorbeeld versierd door prinses en kunstenares Delphine. En daarmee is zij niet de eerste. HLN Drive maakte een overzicht.

“Dit design ontwikkelde ik speciaal voor Esteban”, aldus Delphine bij de onthulling van de wagen afgelopen vrijdag. “Sporters moeten veel dingen laten om hun droom te bereiken. Ook voor Esteban was het niet makkelijk om tot op dit niveau te geraken. Ik ben dan ook heel trots op hem en wil hem met dit design aanmoedigen.”

Dat het echt om de woorden “Never give up” draait, is volgens de prinses ook meteen af te leiden uit het design: “Normaal sta ik bekend om mijn kleurgebruik. Omdat de boodschap nu centraal staat, heb ik voor een zwart-wit patroon gekozen.

De wagen van Esteban Muth is trouwens niet de eerste die opvallend gestyled wordt. BMW heeft bijvoorbeeld doorheen de jaren een hele reeks “art cars” laten ontwikkelen. Soms speciale reeksen van straatlegale wagens, soms raceauto’s. De laatste reeks wagens werd zelfs gecreëerd door artificiële intelligentie, al nemen ze bij het Duitse merk ook graag nog een artiest in dienst. Cartoonist en tv-figuur Jeroom mocht zich bijvoorbeeld uitleven op een M2 CS: “Als grote fan van de BMW art-cars was het een echte eer om een M2 CS Racing onder handen te mogen nemen. Ik heb gekozen voor een ontwerp dat de piloot van deze auto zeer veel voordeel zal geven op het circuit. Ik verwacht dan ook dat meer teams m’n revolutionaire ontwerp gaan overnemen.” Het resultaat is onderstaande wagen, drie BMW M2 CS’en “over elkaar gelegd”. “Genoeg om de tegenstanders zo hard te verwarren, dat we zeker zullen winnen.” Eerder nam Jeroom ook al de Porsche van Tom Boonen onder handen.

Volledig scherm Jeroom bij de BMW M2 CS Racing © RV

Mini Mosaert

Zanger Stromae mocht de MINI Cooper SE dan weer aanpakken. Je herkent de auto’s aan het Britse ruitjesmotief op het dak. Dat komt ook terug op het dashbord en geeft het ontwerp een sportieve toets mee. Onder meer op de kofferklep en de velgen is het Mosaert-logo in de vorm van een wolkje aangebracht.

Volledig scherm Mini Cooper SE Mosaert Edition © MINI

Influencer Average Rob nam enkele jaren geleden dan weer een pick-up op de Antwerpse Grote Markt onder handen. Vier dagen lang was hij in de weer om de pick-up om te toveren tot een kleurrijke wagen met de nodige planten. Daarnaast schreef hij ooit een wedstrijd uit om zijn Suzuki Swift in opvallende kleuren te wrappen, al is niet bekend of dat ontwerp ooit in de praktijk werd gebracht.

Zelf je auto wrappen?

En dat brengt ons bij de vraag: hoeveel kost het om zelf je auto te wrappen? Het fenomeen is redelijk populair in de tuningwereld, maar ook daarbuiten. En het is veel goedkoper dan je auto laten herspuiten. De kostprijs ligt tussen de 500 en de 5.000 euro, afhankelijk van welke onderdelen van je wagen je wrapt, de kwaliteit van het werk en natuurlijk de gebruikte materialen.

