PRIMEUR. Onze motorexpert test de BMW K1600GT: “Dit soort speelgoed voor octaanliefhebbers hoort bij de laatsten in zijn soort”

BMW’s K1600GT is één van de zwaarste toermotoren op de markt. Het gewicht, de power, de uitrusting… Je kan enkel in superlatieven praten. Maar intussen is het al elf jaar geleden dat de originele motor de titel ‘Bike of the Year’ won. BMW geeft de motor dan wel een facelift, maar onze motorexpert Arno Jaspers vraagt zich af of dit soort overkill in 2022 nog wel relevant is: “Een toermotor met een 1.600 cc zescilinder, die kan binnenkort in het rijtje naast V12 Formule 1-wagens met sigarettenreclame.”