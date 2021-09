Prijsdaling voor duurste garagebox van Nederland: niet langer 1 miljoen, nu 690.000 euro

Dat lukte kennelijk niet, ook al staat de garage in de dure Concertgebouwbuurt - met het winkelwalhalla de P.C. Hooftstraat - is deze voorzien van een privéoprit en beveiligd met een paaltje dat is voorzien van een slot. Het geheel wordt afgesloten door een elektrische garagedeur, die te bedienen is via een handzender. Het is volgens Funda de ruimste garage in de buurt die plaats biedt aan één auto. En na het parkeren kun je de portieren tenminste normaal open doen.