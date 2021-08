Porsche gaat auto's voorzien van ‘nepchips’ om levertijden terug te dringen

Auto beschadigd door een overstro­ming: wat vergoedt je verzeke­ring?

16 juli Hallucinante overstromingen teisteren ons land en de opgelopen schade was in geen honderd jaar zo groot. De desastreuze regenval kan niet alleen voor ellende in je woning zorgen, ook je auto kan zware schade oplopen. Kan je beroep doen op je autoverzekering als je wagen beschadigd is door een overstroming, en wat is er dan precies gedekt? Independer.be legt het uit.