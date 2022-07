Panne vermijden op autovakantie? Dit kijk je best op voorhand na

Independer7 op 10 Belgen gaan met de auto op vakantie. Een heerlijk vooruitzicht! Maar als je panne wilt vermijden, zorg je er best voor dat je wagen in tiptop conditie is. Independer.be legt uit hoe je je auto klaarstoomt voor een lange autorit.

1. Check je bandenspanning

Een correcte bandenspanning zorgt ervoor dat het contact met het wegdek optimaal is. Als je wagen een te lage bandenspanning heeft, dan krijgt de band een groter draagvlak en stijgt je brandstofverbruik aanzienlijk. Normaal gezien ligt de juiste bandendruk tussen de 2,0 en 4,0 bar, afhankelijk van het type auto en de bandenmaat. De juiste spanning vind je terug in je voertuighandleiding. Meet je bandenspanning wel als je banden koud zijn, dus als je maar een paar kilometers hebt gereden. En vergeet ook het reservewiel niet te controleren!

De bandenspanning is ook belangrijk om pech te vermijden. Een groter draagvlak leidt namelijk tot meer wrijving. De warmte die daardoor vrijkomt, vervormt het rubber dusdanig dat de band niet meer op de velg past. Met zo’n beschadigde band kun je weinig anders doen dan ‘m weggooien. Bij een te hoge druk kan je band zelfs ontploffen!

2. Meet het reliëf van je banden met een muntje

Banden met een voldoende diep profiel zijn een noodzaak om voldoende grip op de weg te hebben. Daardoor verkleint de kans op slippen, zeker als het regent. Is het profiel van je zomerband niet in orde, dan kun je daarvoor beboet worden. De wettelijk verplichte minimale profieldiepte van een zomerband is 1,6 mm, maar 2 mm is aanbevolen.

Het makkelijkst meet je je banden op een vlakke ondergrond. Draai de voorbanden naar buiten, dat werkt handiger. Pak dan een munt van 1 euro en zet ze tussen de groeven van de band. Is het gouden randje zichtbaar? Dan is je band nodig toe aan vervanging.

Volledig scherm Je kan het reliëf van je autobanden meten met een muntstuk. © Getty Images/EyeEm

3. Kijk de vloeistoffen na

De winter heeft je auto stevig op de proef gesteld, of hij nu binnen of buiten slaapt. Daarom moet je net voor de zomer ook altijd de vloeistoffen checken. Is het oliepeil correct? Kijk tegelijk ook even na of je nog voldoende ruitenwisservloeistof hebt en vul zo nodig bij. Ook belangrijk voor de zomer: vul de koelvloeistof bij indien nodig, want anders raakt je wagen veel te vlug overhit als hij een helling of een Oostenrijkse bergtop op moet. Lees hier hoe je koelstof bijvult.

Extra tip: Zie je er tegenop dit allemaal zelf te moeten doen, boek dan een kleine zomercheck bij je garage.

4. Check de airco

Een goed werkende airco is onontbeerlijk als je een lange zomerrit voor de boeg hebt. Niet alleen voor het comfort, maar vooral omdat hij een broeihaard van bacteriën is. Dat merk je aan de vieze geurtjes en aan de kwaliteit van de lucht in je wagen. Lees hier hoe je je aircosysteem nakijkt.

Tot slot: is je autoverzekering geldig in het buitenland?

Met de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid ben je in Europa alleen gedekt tegen schade die je met je wagen veroorzaakt aan andere voertuigen, hun inzittenden en je eigen medepassagiers. Op je verzekeringsbewijs vind je de landen terug waarin je verzekering geldig is. Staat je bestemming niet op de groene kaart? Dan kan je aan je verzekeraar een tijdelijke uitbreiding aanvragen.

Er zijn ook enkele aanvullende verzekeringen die hun nut kunnen bewijzen op reis. Met name de bijstandsverzekering is erg interessant op reis, omdat veel verzekeraars vaak zowel voertuig-als personenbijstand leveren.

