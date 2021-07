Panne op reis met je elektrische auto? Check de voorwaarden voor pechverhelping

Elektromotoren hebben minder bewegende onderdelen dan verbrandingsmotoren en zitten eenvoudiger in elkaar. Toch kunnen ook dit soort voertuigen uiteraard in panne vallen. “Sinds het midden van het voorbije decennium is het aantal interventies voor pannes met elektrische voertuigen stelselmatig toegenomen”, aldus pechverhelper Touring. “Daarbij werden een aantal problemen gemeld die we eveneens bij wagens met verbrandingsmotoren vaak optekenen, zoals lekke banden. Toch zijn ook steeds meer tussenkomsten vereist die specifiek met de technologie van de elektrische en hybride aandrijving hebben te maken.”

Batterijproblemen maken echter grotendeels de dienst uit bij de pechverhelper. Zes jaar geleden werden pechverhelpers van Touring door 2.510 chauffeurs van hybride en elektrische wagens voor assistentie opgeroepen. Daarbij bleken 460 wagens met batterijproblemen te zijn getroffen. Bij 284 voertuigen vormde een platte accu het probleem. Bij 215 daarvan was het mogelijk de batterij ter plekke op te laden. Het begin van een sterke stijging. Drie jaar geleden waren er al 6.243 geregistreerde interventies en in 2019 was er een voorlopige piek van 7.432 genoteerde oproepen. Vorig jaar zagen we –onder invloed van de coronacrisis wellicht een tijdelijke – daling tot 5.518 tussenkomsten.

Volledig scherm stadswagens mini electric - 1.jpg © rv

Hulp in het buitenland

Weet dat pechverhelping in het buitenland niet veel verschilt bij een elektrische wagen ten opzichte van een auto met klassieke verbrandingsmotor. “Wie zijn wagen heeft laten onderhouden bij een erkende dealer, heeft recht op BMW of MINI assistance”, vertelt BMW-MINI woordvoerder Jeroen Lissens. “Daar hoort ook pechverhelping in het buitenland bij. Wie met zijn MINI Electric of BMW i3 of iX3 bijvoorbeeld in panne valt, krijgt hulp. Wie zonder batterij valt, zullen we naar de dichtstbijzijnde laadpaal slepen. Al komt dat laatste heel zelden voor. Ook bij elektrische wagens is de vaakst voorkomende oorzaak van panne de klassieke lekke band.”

Zelfde geluid bij Amaury Nobels, brand manager bij Jaguar: “Tijdens de fabrieksgarantie van 3 jaar kan iedere bestuurder rekenen op Jaguar Assistance, ook voor de elektrische Jaguar I-Pace. Dat wil zeggen als je de reis onverhoopt niet kan verderzetten, de hulpdienst kan assisteren. Hier valt ook een lekke band of onvoldoende actieradius onder. Normaliter gaan wij er natuurlijk van uit dat een bestuurder de reis zodanig plant dat dit geen issue zal zijn. Er zijn immers steeds meer laadpalen beschikbaar. Maar het kan natuurlijk onverhoopt gebeuren dat een laadpaal niet bereikt of gebruikt kan worden. In een dergelijk geval kan de meldkamer de klant begeleiden naar een laadpaal die nog wel bereikbaar is of, in het uiterste geval, een sleepwagen voorzien.”

Wil je de Jaguar I-Pace persoonlijk aan de tand voelen? Klik hier om een gratis testrit te reserveren

Bij D’Ieteren, invoerder van onder meer Volkswagen (ID.3 en ID.4), Audi (onder meer e-tron, e-tron Sportback) en Skoda (Enyaq) bevestigen ze ons hetzelfde verhaal: in het buitenland heb je recht op hulp, zij het dat deze automerken eerder voor een andere oplossing zorgen: iemand komt de accu van je wagen via een mobiele batterij opladen zodat je naar de dichtstbijzinde laadpaal kan rijden.

Wie pech heeft met zijn EV, zal dus meestal hulp krijgen, maar check zeker of je aan alle voorwaarden voldoet. Soms is de assistentie beperkt in de tijd, soms qua kilometers en soms gelden er een aantal voorwaarden zoals dat het onderhoud altijd moet plaatsvinden bij een erkende dealer. Soms is het geografisch gebied beperkt, bijvoorbeeld tot enkel West-Europa. Controleer dit dus altijd voor vertrek en sluit indien nodig een extra verzekering af.

Benieuwd welke auto jouw ideale bondgenoot is? Achterhaal het met deze test

Lees ook: