Overheid verkoopt in beslag genomen Lamborghini, Maserati en Range Rover

DriveFinshop, de winkel van de FOD Financiën, veilt op zijn website tijdens de eindejaarsperiode een aantal luxewagens en motorfietsen. Het gaat onder meer om wagens van de merken Lamborghini, Maserati, BMW, Mercedes, Audi en Land Rover. Het gaat om voertuigen die niet langer door de overheid gebruikt worden, of die in beslag genomen zijn of verbeurdverklaard.

Het gaat om webveilingen, maar de wagens en motorfietsen kunnen op vaste tijdstippen bezichtigd worden in de Finshop in Bornem. Bij het aanbod zit onder meer een zwarte Lamborghini Urus uit 2020 met slechts 4.401 kilometer op de teller. “Zo goed als nieuw”, klinkt het in de omschrijving. Finshop behoudt het recht de wagen niet toe te wijzen wanneer het bod ontoereikend is. Bieden kan nog ongeveer 7 dagen, en vanaf 230.001 euro.

Volledig scherm Deze zwarte Lamborghini Urus uit 2020 heeft slechts 4.401 kilometer op de teller. © Finshop

Voor 99.999 euro kan je een Range Rover ‘Autobiography’ P525 uit 2019 kopen die nog maar 22.810 kilometer gereden heeft. Hij is wit en zwart aan de buitenkant en heeft een rode, lederen interieurafwerking. Wie weet komt hij onder de kerstboom terecht, want de auto is - na betaling - af te halen op 20 of 21 december.

Volledig scherm Een Maserati Gran Turismo uit 2011: bieden kan vanaf 34.500 euro. © Finshop

21 miljoen euro

Voor een Maserati Gran Turismo uit 2011 bedraagt het huidige bod 34.500 euro. Op de website van Finshop kan je het volledige aanbod bekijken. Finshop verkoopt namens de overheden roerende goederen die niet langer door de overheid gebruikt worden of die in beslag genomen zijn of verbeurdverklaard door justitie of de douane. In 2020 brachten de verkopen 21 miljoen euro op.