Opmars van brave kleuren: hoe komt het dat zoveel wagens in ons land grijs zijn?

HLN DriveEen nieuwe auto kiezen, is moeilijk. Ook de motorisatie of de opties zijn vaak voorwerp van discussie binnen het gezin. Maar de moeilijkste keuze, dat durft al eens de kleur zijn. Of toch niet: uiteindelijk kiezen we allemaal dezelfde kleur... grijs. Hoe komt dat? HLN Drive zocht het uit!

De nieuwe Nissan Qashqai wordt op dit moment volop gecommercialiseerd, waardoor hij geregeld met zijn typisch blauwe jasje over je televisiescherm rijdt. Op datzelfde scherm kleurt de Ford Mustang Mach-E steevast rood, terwijl de Hyundai Bayon zich het best lijkt te voelen in een appelblauwzeegroene tint. Echter, in de realiteit kiezen we voor heel wat andere autokleuren, zo toont onderzoek aan. Een verffabrikant genaamd Axalta brengt jaarlijks de populairste autokleuren in kaart en daaruit blijkt dat we slechts een paar favoriete kleuren hebben.

Wereldwijd kiezen bestuurders immers vooral voor de brave, veilige keuzes, zoals wit, grijs/zilver en zwart. Meer nog, zowat 80% van de auto’s die dit jaar over de hele wereld verkocht werden, had een van deze kleuren. Ook bij dit beperkte ‘standaadpalet’ is er een duidelijke winnaar: wit. Afgelopen jaar kreeg bijna 40% van de nieuw verkochte auto’s deze kleur. Daarbij was ongeveer één derde parelmoerwit, terwijl de overige twee derde werd gespoten in gewoon wit. Zwart (19%), grijs (15%) en zilver (9%) volgen op ruime afstand.

Grijs Europa

Meer opvallende kleuren staan veel verder naar achter in de lijst. We zien er blauw (7% van de auto’s), rood (5%), geel (2%), groen en oranje (elk 1%). In Europa staan immers grijs en zilver op kop, voor wit en zwart. Maar waarom zijn deze - weinig tot de verbeelding sprekende - kleuren zo populair?

Volledig scherm Een autosnelweg in Vlaanderen met hoofdzakelijk grijze en zwarte wagens. © Wouter Demuynck

Het is in ieder geval een trend die al enige tijd aanhoudt. In de jaren ‘90 waren ‘exotischere’ kleuren zoals groen of rood een stuk populairder dan vandaag. In 1990 kreeg één op de vijf verkochte auto’s een rode laklaag. Geel haalde net voor de eeuwwissel nog 10% marktaandeel. En groen was tijdens de nineties zelfs enkele jaren de populairste autokleur. Ook blauw kende een ‘populaire periode’, al kwam die iets later: begin 2000.

Traditie houdt zichzelf in stand

De redenen waarom wit en grijs zo populair zijn, liggen heel simpel. Het zijn tinten die op alle auto’s passen. Bovendien is het vaak de goedkoopste optie. Voor veel wagens is het immers de basiskleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Bovendien weten ook de importeurs en dealers dat wit en grijs geliefd zijn, waardoor de meeste stockmodellen eveneens die kleur hebben. En zo houdt de traditie zichzelf in stand.

Een bijkomende reden, vooral in ons land, ligt bij de bedrijfswagens. In de jaren 90 reden er nog niet zoveel rond op onze wegen, maar hun populariteit is de laatste jaren erg gestegen. Aangezien witte en grijze auto’s makkelijker een verkoper vinden op de tweedehandsmarkt, ligt hun restwaarde (de herverkoopwaarde na leasing) hoger. Leasemaatschappijen spelen hier op in door auto’s in standaardkleuren goedkoper aan te bieden of enkel in die kleuren voor te stellen. En zo houdt de traditie zich opnieuw in stand. Zeker wanneer je weet dat vandaag één op de twee verkochte wagens in ons land een bedrijfswagen is.

