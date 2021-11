Opgehelderd: waarom hebben veel elektrische wagens dichte velgen?

Velgen geven vaak karakter aan een wagen. Denk maar aan het kenmerkende cirkelpatroon dat Alfa Romeo gebruikt voor veel van zijn wagens, zoals de huidige Giulia en Stelvio . Of de spectaculaire exemplaren waar Lamborghini mee uitpakt. Of natuurlijk, de gouden exemplaren die elke Colin McRae-fan onder zijn Subaru monteerde.

Bij elektrische wagens moeten velgen echter niet alleen knap zijn, functioneel is ook een criterium. Met de juiste velgen kunnen elektrische auto’s immers flink wat kilometers aan hun rijbereik toevoegen. Enerzijds door lichter te zijn, anderzijds met behulp van een aerodynamische vorm. Want hoe beter je door de lucht klieft, hoe minder energie je moet gebruiken om een bepaalde snelheid aan te houden en hoe efficiënter je rijdt. En dan komen die ietwat vreemde velgen goed van pas. Zeker als je weet dat zowat 25% van de aerodynamische weerstand van een wagen rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de velgen.

Zo’n 10 km extra

BMW deed het cijferwerk in functie van de elektrische iX3 . De verbeterde stroomlijn en het lagere gewicht, verminderen het stroomverbruik van het model met 2 procent. Dit staat volgens BMW gelijk aan een stroombesparing van 0,4 kWh/100 km, oftewel 10 extra kilometer autonomie in vergelijking met een iX3 die op gewone velgen staat.

Is dit het allemaal waard?

Je kan je natuurlijk afvragen of dat het waard is: al dat onderzoek voor 10 km extra autonomie. Voor brandstofaangedreven wagens, die je in 5 minuten kan voltanken, gebeurt dit inderdaad zelden. Maar op de markt van de elektrische auto’s, waar het een voertuig een net iets grotere autonomie kan geven dan die van een concurrent, of waar die extra autonomie een mogelijke koper kan overtuigen, is de impact van die paar kilometers wél veel groter.