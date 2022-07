Op reis met een elektrische wagen: zijn er wel genoeg laadpalen in het buitenland? En waar kan je gratis tanken?

Onze au­to-ex­pert test de goedkoop­ste elektri­sche wagen: “De Dacia Spring is dé geknipte auto voor wie de sprong naar elektrisch wil wagen”

Dacia blijft trouw aan de filosofie van het huis: het is nu ook de goedkoopste voor wie een elektrische auto wil. In september staat de Dacia Spring in de showroom, onze auto-expert Joost Bolle maakte al een proefrit. Wat mag je van deze wagen verwachten? “In dit geval is ‘goedkoopste’ geen synoniem met ‘brol’.”

30 maart