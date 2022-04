“Op 5 jaar tijd zijn de batterijproblemen verdrievoudigd”: de meest voorkomende pechtoestanden en hoe je ze kunt voorkomen

Zomertijd betekent zomerban­den: "Winterban­den slijten sneller bij hoge temperatu­ren"

Dit weekend zetten we de klok opnieuw een uurtje vooruit. Volgens mobiliteitsfederatie TRAXIO is dat het ideale moment om een afspraak voor je bandenwissel in te plannen. Zomerbanden blijken immers meerdere voordelen te hebben. “Als je toch met winterbanden blijft rijden, verhoogt dat je remafstand.”

25 maart