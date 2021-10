Ook Jaguar Land Rover zegt neen tegen autosalon

Bij onze collega’s van Autowereld lazen we immers dat ook Jaguar Land Rover dit jaar niet in Brussel te zien zal zijn. Best wel opmerkelijk, aangezien beide merken wel wat te vertellen hebben. Zo kreeg het gehele gamma van Jaguar eind vorig jaar een facelift, met onder meer plug-in hybride versies van de E-Pace en F-Pace SUV’s. Land Rover trekt binnenkort dan weer het doek van de nieuwe Range Rover en lanceerde deze zomer extra afgeleides van haar onbetwist vlaggenschip, waaronder een brute V8 en een zuinige plug-in hybride.

Mooi materiaal dat we jammer genoeg niet in de Heizelpaleizen zullen zien. En ook bij de motoren is het dit jaar armoe troef, want grote spelers zoals Ducati, Kawasaki, Suzuki en Yamaha hebben reeds gezegd dit jaar verstek te geven. De enige opsteker voor de organisatie was de toezegging van Cupra, nochtans een merk dat door D’Ieteren ingevoerd wordt, aan de lijst met deelnemende merken.

Goedkopere tickets?

Belangrijk, want het autosalon wil zijn geloofwaardigheid als nationale autobeurs natuurlijk bewaren en dat kan alleen wanneer er voldoende merken meedoen. Bovendien tekenden heel wat constructeurs in onder voorbehoud dat er voldoende andere automerken hun tenten opzetten in Brussel. Door de deelname van Stellantis zit organisator Febiac nog wel even veilig, maar organisator Febiac wil uiteraard op zeker spelen. Volgens onze bron overweegt het dan ook creatieve formules om Jaguar en Land Rover aan te moedigen toch deel te nemen aan het de Brussels Motor Show 2022.

Ook de ticketprijs komt trouwens onder druk te staan. Febiac wil immers de prijzen van voorgaande edities behouden, ondanks het feit dat dit jaar ongeveer 6 paleizen gevuld zullen zijn tegenover 9 in 2020. “Er wordt nog volop gediscussieerd maar we vertrekken op dit moment nog altijd van een ticketprijs van 15 euro”, horen we bij Febiac. “Maar we werken wel ook aan meer animatie in de rand.” Of de bezoeker daar genoegen mee neemt, zullen we in januari ontdekken.

