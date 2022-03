Onze motorexpert bespreekt de plus- en minpunten van de Triumph Tiger 1200: “De Britten doen weer mee in de topklasse”

EXCLUSIEF GETESTDe Tiger 1200 is Triumph’s nieuwe topmodel in het Adventure segment. Deze populaire klasse wordt al jarenlang gedomineerd door de BMW R 1250 GS, dus de Britten hadden een duidelijk doel voor ogen. Meer pk’s, minder gewicht, een completere uitrusting én een voordeliger prijskaartje. Maar vertalen die betere specificaties op papier zich ook in betere prestaties op asfalt of op grindwegen? Onze motorexpert Arno Jaspers trok naar Portugal voor een primeurtest met de krachtigste Tiger.

Wat zijn de pluspunten?

De noemer Tiger 1200 gaat al eventjes mee, maar eigenlijk is het 2022-model een complete revolutie. Geen enkel onderdeel bleef hetzelfde en dat voel je meteen. Het motorkarakter werd totaal anders, met veel meer focus op koppel in het middengebied en ook het stuurkarakter was nog nooit zo licht. Da’s trouwens ongeacht of je voor de weggerichte GT-variant, dan wel voor de Rally Pro gaat. Die laatste heeft een langere vering en spaakwielen (met een groot 21”-voorwiel) voor offroadgebruik. Dat ziet er heel cool uit, maar heeft slechts een beperkte meerwaarde in de lage landen. Van beide varianten is ook een ‘Explorer’ versie beschikbaar met 30liter-benzinetank waardoor je actieradius vergroot tot meer dan 600 kilometer. Qua uitrusting noteren we nog een plusje voor het grote, overzichtelijke TFT-kleurenscherm met daarin verstopt alle veiligheidssnufjes die je verwacht van een motor in deze klasse. Ook de stuurknoppen met ingewerkte verlichting zijn een leuke meerwaarde die bovendien erg intuïtief werken.

De grootste troeven?

De Triumph Tiger 1200 werd maar liefst 30 kilo lichter dan zijn voorganger en is nu vele kilo’s lichter dan concurrerende modellen in de Adventure topklasse. Da’s niet alleen leuk aan de cafétoog, want je voelt het van zodra je de eerste bocht insteekt. Deze machine stuurt ontzettend vlot en laat zich ook erg gemakkelijk temmen op moeilijke offroad-secties. Verwacht hier geen bulkige tractor, maar eerder een overpowered rally-beest. Want met 150 pk en 130 Nm koppel blijft dit uiteraard een motor die om een ervaren hand vraagt. En dat terwijl je wel beschikt over een onderhoudsvriendelijke cardan-aandrijving. Triumph pronkt op de topmodellen ook graag met een radar die voertuigen in je blinde hoek opmerkt, al lijkt de meerwaarde hiervan me redelijk beperkt.

Waar laat hij het afweten?

De Tiger is een topklasse allroad die je niet op dooddoeners kan betrappen. OK, het is eventjes wennen aan de hoge snoet met de doorlopende LED-koplamp. En ook de dashboardmenu’s vergen enige gewenning vooraleer je vlot door de menu’s scrollt. Maar de grootste aanpassing zit hem misschien nog in het prijskaartje dat gevoelig de hoogte in ging. Met een vanafprijs van 18.400 tot 22.400 euro voor de GT-modellen en 21.900 tot 23.500 euro voor de Rally-modellen betaal je een flinke prijs die de motor neus aan neus zet met de concurrenten uit Duitsland en Oostenrijk. En dan wordt het dus puur de vraag of je valt voor het karakter van een triple, v-twin of de überpopulaire boxertwin.

Welk Type rijder kiest voor de Tiger 1200?

Hoe zeer Triumph zelf ook de directe vergelijking met BMW wil aangaan, is de Tiger 1200 bovenal een motor die je kiest omdat het net géén GS is. Deze Triumph is een klasbak in zijn eigen recht die een breed publiek zal bekoren met zijn dikke driecilinder, lichtvoetige stuurkarakter en heerlijke rijcomfort. Reizen, pendelen, of gewoon een zondags plezierritje met z’n twee? Het kan allemaal, met een prachtige triple-soundtrack er bovenop.

Kenmerken

• Driecilinder

• 1.160 cc

• Max. vermogen: 150 pk

• Max. koppel: 130 Nm

• Zesversnellingsbak met (optioneel) up/down quickshifter

• Zadelhoogte: verstelbaar vanaf 850 mm

• Benzinetank: 20 liter, 30 liter in Explorer uitvoering

• Rijklaar gewicht: vanaf 240 kg

• Onderhoudsinterval: 16.000 km / 12 maanden

• Vanafprijs: 18.400 - 23.500 euro

