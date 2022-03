Onze auto-expert reed met de Maserati Grecale: “Verkeersdrempels kon ik straffeloos nemen met een snelheid waarbij veel modale auto’s van de grond gaan”

Onze auto-expert Joost Bolle reed als eerste met de Maserati Grecale en was enthousiast: “Verrassend voor wie vertrouwd is met Maserati: het multimediasysteem is niet langer een bron van ergernis. De interface is heel intuïtief, en zowaar: het werkt allemaal naadloos…” Waarom is de Grecale een schot in de roos? EN wat kan beter?